«Уфа РяДом»: 12 июня уфимцы смогут посетить бесплатную экскурсию по городу

Проект «Уфа РяДом» благотворительного фонда «Территория счастья» выиграл конкурс грантов главы администрации города в номинации «450 лет Уфе».
Фото: проект «Уфа РяДом»
В рамках этого проекта в День города, 12 июня, с 14.00 до 16.00 пройдет экскурсия, включающая выезд по памятникам архитектуры и интересным местам Уфы, а также финальное «Чаепитие со смыслом» с известными жителями города в пространстве «РяДом» (Октябрьской Революции, 76).
Кроме того, сегодня, 11 июня, в 19.00 можно будет послушать лекцию Оксаны Полянской об истории Уфы и ее развитии;
12 июня в 17.00 состоится дискуссия «Уфа РяДом» о людях и событиях, которые меняют столицу (модератор – руководитель Посольства Музея современного искусства ZAMAN Алия Ахмадуллина);
13 июня в 19.00 – лекция «Летние культурные события Уфы и Республики» о праздниках и мероприятиях, которые пройдут летом в Уфе и регионе (проводит Минкульт);
а 14 июня в 19.00 темой встречи будет «Летние маршруты для всей семьи»: поговорят о том, куда можно отправиться летом по Башкортостану (проводит Минтуризма).
Предварительная регистрация – через WhatsApp по номеру: +7 917 491-12-09.
6+, вход свободный
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