«Уфа РяДом»: 12 июня уфимцы смогут посетить бесплатную экскурсию по городу

В рамках этого проекта в День города, 12 июня, с 14.00 до 16.00 пройдет экскурсия, включающая выезд по памятникам архитектуры и интересным местам Уфы, а также финальное «Чаепитие со смыслом» с известными жителями города в пространстве «РяДом» (Октябрьской Революции, 76).

Кроме того, сегодня, 11 июня, в 19.00 можно будет послушать лекцию Оксаны Полянской об истории Уфы и ее развитии;

12 июня в 17.00 состоится дискуссия «Уфа РяДом» о людях и событиях, которые меняют столицу (модератор – руководитель Посольства Музея современного искусства ZAMAN Алия Ахмадуллина);

13 июня в 19.00 – лекция «Летние культурные события Уфы и Республики» о праздниках и мероприятиях, которые пройдут летом в Уфе и регионе (проводит Минкульт);

а 14 июня в 19.00 темой встречи будет «Летние маршруты для всей семьи»: поговорят о том, куда можно отправиться летом по Башкортостану (проводит Минтуризма).

Предварительная регистрация – через WhatsApp по номеру: +7 917 491-12-09.

6+, вход свободный