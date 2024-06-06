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Уфимскую дирекцию Газпромбанка возглавил Айдар Зубаиров

Назначен новый руководитель отделения Газпромбанка в Башкортостане: один из крупнейших банков республики возглавил 53-летний Айдар Зубаиров.

Фото: соцсети Айдара Зубаирова

Фото: соцсети Айдара Зубаирова

Айдар Зубаиров является депутатом горсовета Уфы и председателем комиссии по бюджету, финансам и налогам. В новую должность он вступил четвертого июня 2024 года.

Зубаиров родился в Уфе, окончил Всероссийский заочный финансово-экономический институт по специальности «Экономист», а также Российскую академию государственной службы и управления при президенте РФ, Стокгольмскую школу экономики в России и Российскую правовую академию при Минюсте РФ.

Ранее он занимал пост руководителя уфимского филиала банка «Открытие» и управляющего уфимским филиалом ВТБ 24.

В структуру уфимской дирекции Газпромбанка по развитию бизнеса входит девять офисов, в том числе пять точек присутствия в Уфе.

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