«Единая Россия» выдвинула Радия Хабирова на выборы главы Башкортостана

Об этом рассказал председатель совета руководителей фракций «Единой России» Рустам Ишмухаметов.

«Это продуманное и взвешенное решение всей нашей большой и сплоченной команды. Уверен, оно будет поддержано и жителями республики.

Решение это обусловлено доверием, которое проверено временем, испытано в кризисных ситуациях. Радий Фаритович сумел отстоять интересы жителей республики и уверенно вести регион вперед в непростые периоды пандемии, экономических санкций, спецоперации.

В республике колоссальный рывок сделала система здравоохранения, построены крупные инфраструктурные объекты, налажены экономические связи с другими регионами и зарубежными партнерами, всесторонне защищены участники СВО и их семьи.

Наш выбор сегодня – это выбор в пользу стабильности и динамичного развития Башкортостана завтра. Объективно на данном историческом этапе сложно найти более сильного и подходящего лидера для нашей республики», – заявил Рустам Ишмухаметов.

Выборы главы республики состоятся восьмого сентября 2024 года.