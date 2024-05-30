В Уфе частично перекроют Демское шоссе

В Уфе на днях приступили к ремонту дорожного полотна на Демском шоссе: будет отремонтирован участок протяженностью два километра от Флотского переулка до моста через реку Дему.

В ближайшие выходные отремонтируют участок в направлении из Демы в центр города. Для этого будет введено частичное перекрытие движения по двум полосам проезжей части с 6.00 первого июня (суббота) до 18.00 второго июня (воскресенье).

На это время движение будет перенаправлено по встречной полосе. Также изменится схема маршрутов общественного транспорта.