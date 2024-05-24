УФАС нашло нарушение в закупке «Башкиравтодора» на 586,5 млн рублей

В ходе рассмотрения жалобы УФАС пришло к выводу, что в в ЕИС размещена не вся закупочная документация по контракту на 586,5 млн рублей.

Ранее УФАС уже приостанавливало данную закупку в связи с поступившей жалобой. Доводы заявителя не подтвердились и было принято решение продолжить процедуру выбора поставщика. Однако информацию о возобновлении закупки и продлении срока приема заявок заказчик в ЕИС не опубликовал. Такие действия заказчика нарушили закон о закупках.

УФАС признало жалобу обоснованной и выдало АО «Башкиравтодор» предписание отменить результаты закупки и провести процедуру в соответствии с законом. Также будет возбуждено административное дело.