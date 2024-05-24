В Башкортостане резко подешевели огурцы и помидоры, дорожают другие овощи

Республиканское отделение Федеральной службы статистики опубликовало данные мониторинга цен на некоторые виды товаров в период с 13 по 20 мая 2024 года.
Согласно отчету Башстата, из продовольственных товаров в этот период сильнее всего подорожали лук (7,24%), картофель (6,49%), морковь (6,23%) и свекла (4,53%).
Умеренно поднялись цены на некоторые другие продукты, в том числе на баранину (1,66%) и яблоки (1,52%).
На некоторые продукты цены за этот период, наоборот, снизились. Сильнее всего подешевели огурцы (10,79%), помидоры (5,25%), яйца (2,34%) и детские фруктовые консервы (1,89%).
С полным списком можно ознакомиться на сайте Башстата. Стоит отметить, что исследование проводилось на основании выборочного мониторинга и не отражает динамику цен на конкретный вид товара или в каком-либо отдельном магазине.
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