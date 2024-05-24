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Уфа потратит до 79 млн рублей на ремонт улицы Новомостовой

Дорожное управление администрации Уфы опубликовало тендер на ремонт участка улицы Новомостовой в Кировском районе.

Ремонтировать будут 200-метровый участок от Заки Валиди до Тукаева, это один из этапов ремонта Новомостовой и Карла Маркса.

Подрядчику нужно будет обновить асфальт, бордюры, стоки и плитку на тротуарах, а также установить дорожные знаки и освещение, нанести разметку, предоставив гарантию по каждому пункту.

Максимальная цена контракта – 79,1 млн рублей, в том числе 42,6 млн рублей поступят из бюджета города, остальное доплатит республика. Работы должны завершиться до первого мая 2025 года.

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