Уфа потратит до 79 млн рублей на ремонт улицы Новомостовой

Ремонтировать будут 200-метровый участок от Заки Валиди до Тукаева, это один из этапов ремонта Новомостовой и Карла Маркса.

Подрядчику нужно будет обновить асфальт, бордюры, стоки и плитку на тротуарах, а также установить дорожные знаки и освещение, нанести разметку, предоставив гарантию по каждому пункту.

Максимальная цена контракта – 79,1 млн рублей, в том числе 42,6 млн рублей поступят из бюджета города, остальное доплатит республика. Работы должны завершиться до первого мая 2025 года.