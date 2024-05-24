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В Уфе появится арт-сад с уникальными инсталляциями

В Уфе подведены итоги конкурса малых архитектурных форм «Аллея горожан», проведенного МЦ «Артерия» при поддержке преподавателей Британской высшей школы дизайна, МГТУ им. Н.Э. Баумана и МГУ.

Этим летом на проспекте Октября, около «Артерии» появится новый сад, в котором будут представлены шесть арт-инсталляций.

«Воплощены в жизнь будут арт-объекты победителей: Петра Виноградова и Веры Вологиной, студентов МГТУ им. Н.Э. Баумана.

Авторы предложили образ грибов и грибниц – они так же интересны и уникальны, как разнообразна и неповторима культура Башкирии. А еще грибы никогда не растут сами по себе и образуют "семьи" – так и уфимцы, даже покинув родные места, всегда поддерживают связь с домом», – говорится в анонсе Главархитектуры, опубликовавшей эти рендеры.

Как ожидается, работу над проектом завершат до 31 августа 2024 года.

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