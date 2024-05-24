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Законопроект Башкортостана об усилении защиты от квартирных мошенников прошел экспертизу

Парламент Башкортостана предлагает внести поправки в статью 574 ГК РФ. Ранее этот законопроект поддержал Совет законодателей России.

Речь идет об оформлении договоров дарения: парламент предлагает ввести обязательное нотариальное удостоверение при дарении квартиры, за исключением тех случаев, когда даритель и одаряемый состоят друг с другом в близком родстве.

Существующий порядок удобен для жителей, так как не надо тратиться на нотариуса, но в то же время, как отмечают в Госсобрании, широко используется преступниками для обмана доверчивых людей – чаще всего одиноких или с зависимостями.

Сегодня, 24 мая, пресс-служба Госсобрания сообщила о том, что разработанный им законопроект прошел общественную экспертизу.

Обсуждение состоялось в Общественной палате России при участии широкого круга экспертов, включая ученых, представителей адвокатуры и нотариата, и поправки поддержали. По итогам дискуссии Общественная палата подготовит к документу ряд рекомендаций.

Сейчас законопроект находится на рассмотрении в Государственной Думе и может быть принят в первом чтении до конца весенней сессии.

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