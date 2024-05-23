В Башкортостане похолодает до -6°

«24.05.2024 местами по республике Башкортостан ночью ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы до -6°.

Специалисты рекомендуют предпринять меры по защите насаждений. Для защиты растений от заморозков необходимо обеспечить их укрытие полимерной пленкой, нетканым материалом, соломой.

Повышается вероятность возникновения бытовых пожаров, увеличивается эксплуатация электронагревательных приборов, использования печного отопления», – говорится в обращении службы.

Башгидромет называет похолодание в этом мае аномальным, и до начала июня ситуация не изменится, потепления будут кратковременными.

В Уфе, по данным Гидрометцентра России, в ближайшие выходные будет пасмурно, до 23° и до 19° днем в субботу и воскресенье соответственно.