Пляжный сезон в Уфе откроется 1 июня

В мэрии Уфы обсудили подготовку города к грядущему открытию официальных пляжей. Водолазы обследуют и очищают дно акватории, пляжи обрабатываются от грызунов, готовится оборудование для отдыхающих.
Пляжный сезон стартует первого июня. В этом году откроют 10 официальных пляжей:
река Белая – «Солнечный» , «Водник», «Ак-Яр Затон» и «Ак Яр Нижегородка»;
река Уфа – «Песчаный», «Берег Солнца» и «Сипайловское Сочи»;
озеро Красивое – «Красивая поляна»;
Теплое озеро – «Райский берег»;
озеро Кашкадан – «Кашкадан».
Всеми пляжами поданы заявления и сданы пробы воды и почвы в республиканский Центр гигиены и эпидемиологии для получения заключений о санитарном состоянии и пригодности воды для купания.
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