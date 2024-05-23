Пляжный сезон в Уфе откроется 1 июня

Пляжный сезон стартует первого июня. В этом году откроют 10 официальных пляжей:

река Белая – «Солнечный» , «Водник», «Ак-Яр Затон» и «Ак Яр Нижегородка»;

река Уфа – «Песчаный», «Берег Солнца» и «Сипайловское Сочи»;

озеро Красивое – «Красивая поляна»;

Теплое озеро – «Райский берег»;

озеро Кашкадан – «Кашкадан».

Всеми пляжами поданы заявления и сданы пробы воды и почвы в республиканский Центр гигиены и эпидемиологии для получения заключений о санитарном состоянии и пригодности воды для купания.