В Башкортостане за неделю подорожал бензин

По состоянию на 20 мая 2024 года цены в Башкортостане составляли:

– бензин в среднем – 52,83 рубля за литр (+0,05 рубля за неделю);

– АИ-92 – 49,79 рубля за литр (+0,05 рубля);

– АИ-95 – 54,2 рубля за литр (+0,08 рубля);

– АИ-98 и выше – 66,33 рубля за литр (+0,04 рубля);

– дизельное топливо – 62,41 рубля за литр (+0,05 рубля).

Средняя цена на бензин в Башкортостане остается ниже средней по ПФО (53,54 рубля за литр) и по России (55,1 рубля за литр).