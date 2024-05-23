В Башкортостане иноагентам запретили участвовать в выборах

Согласно принятому закону, лица, признанные иностранными агентами, не могут быть допущены к участию в выборах в органы государственной власти республики и органы местного самоуправления.

«Изменения в Кодекс о выборах призваны уменьшить иностранное влияние на общественно-политические процессы внутри республики», – прокомментировал решение спикер парламента Константин Толкачев.

По его словам, поправки продиктованы напряженной обстановкой на международной арене: люди на важных должностях априори не могут представлять интересы другого государства или находиться под иностранным влиянием.

При этом те, кому удастся выйти из статуса иноагента, смогут участвовать в реальной политике и включиться в выборную кампанию.