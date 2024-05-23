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На Демском шоссе запустят реверсивное движение

Администрация Уфы предупреждает об изменении схемы движения транспорта и просит жителей учитывать это при планировании маршрутов.

Схема: администрация Уфы

Схема: администрация Уфы

Схема: администрация Уфы

Схема: администрация Уфы

В Уфе на днях приступили к ремонту дорожного полотна на Демском шоссе: будет отремонтирован участок протяженностью два километра от Флотского переулка до моста через реку Дему.

Мэрия города сообщает о том, что для оптимизации и сокращения сроков проводимых работ здесь будет вводиться реверсивное движение в период укладки верхнего слоя асфальта. Все мероприятия будут проводиться в выходные дни, когда дороги менее загружены.

С 25 по 26 мая будут закрыты обе полосы, которые ведут в Дему. Движение из города будет перенаправлено по встречной полосе.

Первого и второго июня, наоборот, будут закрыты обе полосы на выезд из Демы. Движение снова будет перенаправлено по встречной полосе.

Схема движения общественного транспорта также изменится.

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