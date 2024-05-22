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Глава Минстроя Башкортостана: «Республиканский кардиоцентр станет одним из лучших в стране»

Исполняющий обязанности министра строительства и архитектуры Башкортостана Артем Ковшов проинспектировал ход работ по строительству нового корпуса Республиканского кардиоцентра.

Фото опубликовал в соцсетях Артем Ковшов

Фото опубликовал в соцсетях Артем Ковшов

Сейчас строят хирургический корпус, общая площадь которого составит более 30 тыс. кв. м. Параллельно завершается реконструкция существующих зданий кардиоцентра.

«Отмечу, что с появлением нового корпуса Республиканский кардиоцентр станет одним из лучших в стране. Запуск мы планируем уже в этом году», – сообщил Артем Ковшов.

Фактическую готовность объекта он оценил в 96%. Уже поставлено все необходимое оборудование и ведется его монтаж. На строительной площадке задействовано порядка 270 человек.

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