Глава Минстроя Башкортостана: «Республиканский кардиоцентр станет одним из лучших в стране»

Сейчас строят хирургический корпус, общая площадь которого составит более 30 тыс. кв. м. Параллельно завершается реконструкция существующих зданий кардиоцентра.

«Отмечу, что с появлением нового корпуса Республиканский кардиоцентр станет одним из лучших в стране. Запуск мы планируем уже в этом году», – сообщил Артем Ковшов.

Фактическую готовность объекта он оценил в 96%. Уже поставлено все необходимое оборудование и ведется его монтаж. На строительной площадке задействовано порядка 270 человек.