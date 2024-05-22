Банк России внес 12 компаний из Башкортостана в список сомнительных организаций

Речь идет о черных кредиторах: они выдают займы, не имея на это разрешения регулятора. Всего за первый квартал Банк России вычислил 12 таких компаний в Башкортостане.

Среди них несколько комиссионных магазинов, которые выдавали займы под залог имущества. Также были выявлены компании, которые продолжали работать под вывесками микрокредитных организаций, хотя были исключены из реестра Банка России.

В Центробанке подчеркивают, что клиенты таких компаний всегда рискуют остаться без имущества или попасть в долговую кабалу. Микрокредитные компании могут начислять повышенные проценты по займам и агрессивно взыскивать долги, обращаясь к нелегальным коллекторам.