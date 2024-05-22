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В Башкортостане подорожает проезд в автобусах

Минтранс Башкортостана сегодня, 22 мая, объявил о первом за два года глобальном повышении цен на проезд в автобусах.

Фото: Минтранс Башкортостана

Фото: Минтранс Башкортостана

Последнее повышение тарифов для регулярных перевозок по регулируемым маршрутам было внесено два года назад, в апреле 2022 года.

Согласно проекту постановления Госкомитета по тарифам, с третьего июня 2024 года в Уфе поездка будет стоить 41 рубль при оплате наличными или банковской картой и 34 рубля – по транспортной карте «Алга».

Все социальные льготы, в том числе акция «Счастливый час», при этом сохранятся.

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