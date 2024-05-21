В Уфе вскроют «капсулу времени», заложенную в 1974 году

Послание потомкам от предыдущих поколений было заложено 50 лет назад, в год 400-летия города. Предложил идею капсулы секретарь горкома комсомола Валерий Ижорский.
Фото: администрация Уфы
Как сообщили в мэрии, сама капсула напоминает свиток длиною около полуметра. Заковали ее в чугунный корпус, отлитый на территории республики.
Церемония извлечения и вскрытия «капсулы времени» состоится в День города, 12 июня, у монумента Дружбы.
В церемонии закладки принимали участие члены ВЛКСМ, ветераны войны и труда, а также представители молодежи, некоторые из них станут свидетелями извлечения и вскрытия полувековой капсулы.
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