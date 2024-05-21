В Уфе вскроют «капсулу времени», заложенную в 1974 году

Как сообщили в мэрии, сама капсула напоминает свиток длиною около полуметра. Заковали ее в чугунный корпус, отлитый на территории республики.

Церемония извлечения и вскрытия «капсулы времени» состоится в День города, 12 июня, у монумента Дружбы.

В церемонии закладки принимали участие члены ВЛКСМ, ветераны войны и труда, а также представители молодежи, некоторые из них станут свидетелями извлечения и вскрытия полувековой капсулы.