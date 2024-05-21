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В Калининском районе Уфы по договору КРТ построят еще одну высотку

Застройщик получил второе разрешение на строительство по договору комплексного развития территорий. Такие договоры заключают в республике с начала 2023 года.

building.bashkortostan.ru

building.bashkortostan.ru

Речь идет о территории площадью 6,78 га, ограниченной улицами Орджоникидзе, Уссурийской, Вологодской и Суворова в Калининском районе.

В этом квартале расположено 10 многоквартирных домов, шесть из которых признаны аварийными и подлежащими сносу. Кроме того, есть гаражи и другие нежилые постройки. Часть домов уже расселена.

В течение семи лет в квартале построят новые дома, спортивные и детские площадки, а также различные объекты, делающие его более комфортным для жителей. Строить будет ООО «Специализированный застройщик – управление комплексной застройки № 12 КПД», входящее в уфимский трест «Крупнопанельное домостроение».

Первый дом по этому договору уже в процессе строительства, в скором времени застройщик приступит к возведению второго. Все они будут высотой от 12 до 20 этажей.

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