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Орджоникидзевский район Уфы возглавил Рустем Хамитов

Кадровые перестановки в муниципалитете: Орджоникидзевский район Уфы возглавил бывший руководитель управления.

Фото: администрация Уфы

Фото: администрация Уфы

Об этом в соцсетях сообщил глава администрации Уфы Ратмир Мавлиев.

«Главой администрации Орджоникидзевского района Уфы назначен Хамитов Рустем Нильевич. Ранее он возглавлял Управление коммунального хозяйства и благоустройства администрации.

Желаю успехов, достижения всех целей, взаимопонимания с жителями и эффективной работы!» – написал мэр.

Рустем Хамитов родился в 1976 году в Уфе. Окончил УГНТУ по специальности «Промышленное и гражданское строительство», а также БАГСУ по специальности «Государственное муниципальное управление». В мэрии работает с 2019 года.

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