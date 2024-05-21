Орджоникидзевский район Уфы возглавил Рустем Хамитов

Об этом в соцсетях сообщил глава администрации Уфы Ратмир Мавлиев.

«Главой администрации Орджоникидзевского района Уфы назначен Хамитов Рустем Нильевич. Ранее он возглавлял Управление коммунального хозяйства и благоустройства администрации.

Желаю успехов, достижения всех целей, взаимопонимания с жителями и эффективной работы!» – написал мэр.

Рустем Хамитов родился в 1976 году в Уфе. Окончил УГНТУ по специальности «Промышленное и гражданское строительство», а также БАГСУ по специальности «Государственное муниципальное управление». В мэрии работает с 2019 года.