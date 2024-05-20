Кадровые перестановки в мэрии Уфы

Администрация Уфы сообщает о назначении нового человека на должность начальника Управления потребительского рынка, туризма и защиты прав потребителей.
Фото: администрация Уфы
Теперь этот пост занимает 37-летний Аскар Батталов.
Известно, что он родился в Уфе, окончил УГНТУ по специальности «Нефтегазовое дело».
С 2008 по 2019 годы Батталов работал на нескольких крупных промышленных предприятиях, затем занимал должности первого заместителя главы администрации Демского района Уфы, начальника Управления по обеспечению жизнедеятельности города администрации Уфы.
В последнее время был исполнительным директором инновационно-производственного центра.
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