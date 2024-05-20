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Кадровые перестановки в мэрии Уфы

Администрация Уфы сообщает о назначении нового человека на должность начальника Управления потребительского рынка, туризма и защиты прав потребителей.

Фото: администрация Уфы

Фото: администрация Уфы

Теперь этот пост занимает 37-летний Аскар Батталов.

Известно, что он родился в Уфе, окончил УГНТУ по специальности «Нефтегазовое дело».

С 2008 по 2019 годы Батталов работал на нескольких крупных промышленных предприятиях, затем занимал должности первого заместителя главы администрации Демского района Уфы, начальника Управления по обеспечению жизнедеятельности города администрации Уфы.

В последнее время был исполнительным директором инновационно-производственного центра.

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