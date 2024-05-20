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Под Уфой загорелись садовые участки

Главное управление МЧС России по республике Башкортостан сообщило о большом пожаре в садовом товариществе неподалеку от Уфы.

Фото: МЧС России

Фото: МЧС России

Пожар произошел в ночь на 20 мая в СНТ «Вишневое» около поселка Авдон.

Загорелись два бревенчатых дома и две бани на трех участках. Пожарные МЧС России прибыли на место, при тушении обнаружили погибшего мужчину, личность которого сейчас устанавливается.

Пожар ликвидирован. Причина возгорания пока неизвестна, расследование проводит дознаватель МЧС России.

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