Под Уфой загорелись садовые участки

Пожар произошел в ночь на 20 мая в СНТ «Вишневое» около поселка Авдон.

Загорелись два бревенчатых дома и две бани на трех участках. Пожарные МЧС России прибыли на место, при тушении обнаружили погибшего мужчину, личность которого сейчас устанавливается.

Пожар ликвидирован. Причина возгорания пока неизвестна, расследование проводит дознаватель МЧС России.