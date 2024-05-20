В Уфе построят еще один крупный спортивный объект

«Я там, на стройплощадке, был. Проведите переговоры с МУП: там есть рядом с центром участок земли – проследите, чтобы его не застроили.

Давайте его оставим за республикой, потому что там можно посадить еще один хороший спортивный объект. Какой – пока не знаю, но потребность в таких объектах есть. И тогда у нас будет абсолютно завершенный логически спортивный кластер.

Думать об этом надо уже сейчас, это горизонты на несколько лет вперед, но участок земли оставить надо», – сказал Радий Хабиров.