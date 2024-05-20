В Уфе изымут у владельцев, расселят и снесут два жилых дома

Речь идет о домах с адресами Зенцова, 85/2 (Ленинский район) и Черниковская, 37 (Калининский район).

Первый сносится по договору от 2015 года о развитии квартала, ограниченного улицами Зенцова, Гафури, Красина и Достоевского.

Второй – по договору от 2014 года о развитии территории, ограниченной улицами Кремлевской, Кольцевой, Коммунаров и Черниковской.

Оба дома были признаны аварийными и подлежащими сносу. Владельцам квартир предоставят другое жилье или компенсацию. Проживает ли кто-то в них сейчас – не уточняется.