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В Уфе изымут у владельцев, расселят и снесут два жилых дома

На сайте Управления земельных и имущественных отношений администрации Уфы опубликованы решения об изъятии нескольких строений.

Фото: Андрей Раздорских

Фото: Андрей Раздорских

Речь идет о домах с адресами Зенцова, 85/2 (Ленинский район) и Черниковская, 37 (Калининский район).

Первый сносится по договору от 2015 года о развитии квартала, ограниченного улицами Зенцова, Гафури, Красина и Достоевского.

Второй – по договору от 2014 года о развитии территории, ограниченной улицами Кремлевской, Кольцевой, Коммунаров и Черниковской.

Оба дома были признаны аварийными и подлежащими сносу. Владельцам квартир предоставят другое жилье или компенсацию. Проживает ли кто-то в них сейчас – не уточняется.

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