В Уфе отключат воду в двух районах

20 мая

Калининский район, холодная и горячая вода, с 10.00 до 17.00:

Ульяновых – 24.

Шумавцова – 1.

Спартака – 13.

21 мая

Октябрьский район, холодная вода, с 11.00 до 22.00:

Академика Королева – 7/1, 13.

22 мая

Калининский район, холодная вода, с 10.00 до 22.00:

Черниковская – 75/2, 75/3.

Кольцевая – 170/1, 170/2.

23 мая

Октябрьский район, холодная и горячая вода, с 10.00 до 23.00:

Набережная реки Уфы – 49, 51, 55, 57.

Юрия Гагарина – 60, 60/1, 60/2, 62.

Академика Королева – 18, 18/1, 18 к.1, 22, 24, 26, 26/1, 30, 30/1, 30/2.

23-24 мая

Калининский район, холодная и горячая вода, с 11.00 23 мая до 10.00 24 мая:

Машиностроителей – 4, 4/1, 6, 9, 9/1.

Интернациональная – 133, 135, 139, 141, 141/1, 145, 147.

Орджоникидзе – 4, 6, 6/1, 8, 10.

Первомайская – 90, 92, 94, 96/1.