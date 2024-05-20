В Уфе отключат воду в двух районах

Предприятие «Уфаводоканал» опубликовало график планового отключения воды в городе с 20 по 26 мая 2024 года.
20 мая
Калининский район, холодная и горячая вода, с 10.00 до 17.00:
Ульяновых – 24.
Шумавцова – 1.
Спартака – 13.
21 мая
Октябрьский район, холодная вода, с 11.00 до 22.00:
Академика Королева – 7/1, 13.
22 мая
Калининский район, холодная вода, с 10.00 до 22.00:
Черниковская – 75/2, 75/3.
Кольцевая – 170/1, 170/2.
23 мая
Октябрьский район, холодная и горячая вода, с 10.00 до 23.00:
Набережная реки Уфы – 49, 51, 55, 57.
Юрия Гагарина – 60, 60/1, 60/2, 62.
Академика Королева – 18, 18/1, 18 к.1, 22, 24, 26, 26/1, 30, 30/1, 30/2.
23-24 мая
Калининский район, холодная и горячая вода, с 11.00 23 мая до 10.00 24 мая:
Машиностроителей – 4, 4/1, 6, 9, 9/1.
Интернациональная – 133, 135, 139, 141, 141/1, 145, 147.
Орджоникидзе – 4, 6, 6/1, 8, 10.
Первомайская – 90, 92, 94, 96/1.
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