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В Уфе с 20 мая на длительный срок перекроют четыре улицы

Минтранс Башкортостана предупреждает о новых ограничениях движения транспорта и просит жителей заранее планировать маршруты.

С завтрашнего дня, 20 мая, рабочие приступят к ремонту дорог, в связи с чем будут перекрываться улицы:

– до 30 августа – Рихарда Зорге (от 50 лет СССР до Шафиева);

– до 23 сентября – Благоварская и Дзержинского;

– до 31 октября – Шафиева (от въезда во двор дома №14 до Рихарда Зорге).

Участки будут перекрываться по одной полосе дороги и по половине проезжей части во время подготовки и укладки асфальта.

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