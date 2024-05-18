Более 130 компаний из Китая хотят вести бизнес с Башкортостаном

Делегация Башкортостана продолжает работу в китайском городе Харбине, где вчера, 17 мая, состоялось открытие VIII Российско-китайского ЭКСПО.
Фото опубликовал Андрей Назаров
На выставке среди 16 других российских регионов был представлен и стенд Башкортостана. На нем демонстрировался инвестпотенциал республики и продукция местных компаний.
«Приятно, что в Харбине на В2В переговорах со стороны местного бизнеса к нашей республике высокий интерес – прошли встречи с более чем 130 компаниями из Китая.
Такое внимание к нашему бизнесу у китайских коллег неслучайно. Напомню, Китайская Народная Республика – наш партнер номер один. У нас уже есть немало совместных наработок и высокий взаимный интерес к расширению сотрудничества», - сообщил премьер-министр правительства Башкортостана Андрей Назаров.
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