Более 130 компаний из Китая хотят вести бизнес с Башкортостаном

На выставке среди 16 других российских регионов был представлен и стенд Башкортостана. На нем демонстрировался инвестпотенциал республики и продукция местных компаний.

«Приятно, что в Харбине на В2В переговорах со стороны местного бизнеса к нашей республике высокий интерес – прошли встречи с более чем 130 компаниями из Китая.

Такое внимание к нашему бизнесу у китайских коллег неслучайно. Напомню, Китайская Народная Республика – наш партнер номер один. У нас уже есть немало совместных наработок и высокий взаимный интерес к расширению сотрудничества», - сообщил премьер-министр правительства Башкортостана Андрей Назаров.