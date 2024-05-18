18+
  • Город
  • Город
  • News
Город

Более 130 компаний из Китая хотят вести бизнес с Башкортостаном

Делегация Башкортостана продолжает работу в китайском городе Харбине, где вчера, 17 мая, состоялось открытие VIII Российско-китайского ЭКСПО.

Фото опубликовал Андрей Назаров

Фото опубликовал Андрей Назаров

На выставке среди 16 других российских регионов был представлен и стенд Башкортостана. На нем демонстрировался инвестпотенциал республики и продукция местных компаний.

«Приятно, что в Харбине на В2В переговорах со стороны местного бизнеса к нашей республике высокий интерес – прошли встречи с более чем 130 компаниями из Китая.

Такое внимание к нашему бизнесу у китайских коллег неслучайно. Напомню, Китайская Народная Республика – наш партнер номер один. У нас уже есть немало совместных наработок и высокий взаимный интерес к расширению сотрудничества», - сообщил премьер-министр правительства Башкортостана Андрей Назаров.

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Уфа?
Выберите проект: