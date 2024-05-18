На «Инвестчасе» в мэрии Уфы рассмотрели 4 проекта на 1,8 млрд рублей

Глава администрации Уфы Ратмир Мавлиев провел очередное заседание в формате «Инвестчас». Было рассмотрено четыре крупных проекта.
Фото: администрация Уфы
Одним из проектов было строительство автозаправочной станции в Кировском районе, объем инвестиций – более 70 млн рублей.
Второй инвестиционный проект, который представили главе администрации Уфы, – благоустройство прилегающей к торговому центру территории. Инвестор запросил присоединение прилегающей к ТЦ территории путем разработки и утверждения проектов планировки и межевания.
Третьим проектом в повестке была модернизация действующей базы отдыха в Демском районе, в том числе расширение территории вокруг озера. Также был представлен проект по модернизации производства пивоваренного завода в Уфе.
Кроме того, были рассмотрены предложения об организации киосков на транспортно-пересадочных узлах в Октябрьском, Калининском, Демском и Орджоникидзевском районах.
Общая сумма проектов оценивается в 1,8 млрд рублей.
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