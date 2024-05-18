На «Инвестчасе» в мэрии Уфы рассмотрели 4 проекта на 1,8 млрд рублей

Одним из проектов было строительство автозаправочной станции в Кировском районе, объем инвестиций – более 70 млн рублей.

Второй инвестиционный проект, который представили главе администрации Уфы, – благоустройство прилегающей к торговому центру территории. Инвестор запросил присоединение прилегающей к ТЦ территории путем разработки и утверждения проектов планировки и межевания.

Третьим проектом в повестке была модернизация действующей базы отдыха в Демском районе, в том числе расширение территории вокруг озера. Также был представлен проект по модернизации производства пивоваренного завода в Уфе.

Кроме того, были рассмотрены предложения об организации киосков на транспортно-пересадочных узлах в Октябрьском, Калининском, Демском и Орджоникидзевском районах.

Общая сумма проектов оценивается в 1,8 млрд рублей.