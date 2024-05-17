В Уфе в день «Последнего звонка» перекроют несколько улиц

В следующую пятницу, 24 мая, выпускники девятого и 11 классов будут отмечать «Последний звонок».

Для подготовки и проведения мероприятий будет ограничено движение транспорта:

– с 0.00 до 16.00 – перекроют парковки на нижней и верхней площадках парка «Ватан» и напротив конгресс-холла «Торатау»;

– с 12.00 до 16.00 – перекроют улицы Генерала-губернатора Перовского, Заки Валиди (от Аксакова до Гафури) и Гафури (от Пятигорской до Пушкина).

Общественный транспорт в это время будет объезжать перекрываемые участки так, как показано на схеме выше.

Ранее мы писали о том, что в Башкортостане в день «Последнего звонка» ограничат продажу алкоголя.