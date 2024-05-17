Башкортостан вошел в топ-10 антирейтинга регионов по количеству «пьяных» ДТП

В топе «антилидеров» по числу ДТП с водителями в состоянии опьянения Башкортостан по итогам квартала занял шестую строчку: зарегистрировано 36 таких происшествий. Лидирует в этом антирейтинге Москва (135).

Также Башкортостан делит с Пермским краем (по 27) девятую строчку в топе регионов по числу ДТП с участием детей.

При этом ситуация в 2024 году улучшается: по итогам прошлого года республика занимала второе место по числу «пьяных» ДТП, снижение по сравнению с первым кварталом 2023 года составило 7,7%.

ДТП с участием детей стало меньше на 10%, а из списка наиболее аварийных регионов Башкортостан и вовсе выбыл впервые за долгое время.