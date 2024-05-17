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На лучшей вакансии мая в Уфе предлагают до 120 тыс. рублей в месяц

Сервис SuperJob проанализировал 120 тыс. вакансий в крупнейших городах России и отобрал самые высокооплачиваемые предложения по состоянию на начало мая 2024 года.

Топ вакансий мая в Уфе выглядит следующим образом:

1. Водитель-курьер в СДЭК. Предлагаемая зарплата – 100-120 тыс. рублей в месяц.

2. Менеджер по оптовым продажам в «Аманат-инвест» (продажа саженцев). Предлагаемая зарплата – от 100 тыс. рублей в месяц.

3. Старший менеджер по работе с ключевыми клиентами в Сбербанк. Предлагаемая зарплата – от 98,9 тыс. рублей в месяц.

Для сравнения, в Челябинске на лучшей вакансии этого месяца предлагают от 150 тыс. рублей в месяц (руководитель буровой службы); в Казани – 400-500 тыс. рублей в месяц (руководитель направления аналитики, моделирования и анализа); в Москве – 400-500 тыс. рублей в месяц (директор по продажам).

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