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Верховный суд Башкортостана взыскал 228 млн рублей из-за махинаций со зданием детсада в Уфе

Эта история началась еще в 2020 году, когда на сайте Госзакупок был опубликован странный контракт: Минземимущество Башкортостана выкупало у частного лица, некоего Юрия Бойнова, здание детского сада по адресу: город Уфа, улица Набережная реки Уфы, 13.

Фото: Руслан Шарипов

Фото: Руслан Шарипов

Здание Минземимущество выкупило в собственность региона, однако вскоре выяснилось, что застройщик был обязан построить и отдать его городу бесплатно в обмен на преференции по получению земельного участка под строительство жилых домов. Договор с мэрией был подписан еще в 2009 году.

Вместо этого компания, принадлежащая одному из уфимских депутатов, переписала здание на частное лицо – того самого Юрия Бойнова, который в итоге и продал его республике.

15 мая 2024 года Верховный суд Башкортостана признал сделку недействительной и поручил взыскать 228 млн рублей в пользу республики – об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Башкортостана. Кто именно будет выплачивать эти деньги и понесут ли стороны еще какое-то наказание – не уточняется.

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