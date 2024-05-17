Верховный суд Башкортостана взыскал 228 млн рублей из-за махинаций со зданием детсада в Уфе

Здание Минземимущество выкупило в собственность региона, однако вскоре выяснилось, что застройщик был обязан построить и отдать его городу бесплатно в обмен на преференции по получению земельного участка под строительство жилых домов. Договор с мэрией был подписан еще в 2009 году.

Вместо этого компания, принадлежащая одному из уфимских депутатов, переписала здание на частное лицо – того самого Юрия Бойнова, который в итоге и продал его республике.

15 мая 2024 года Верховный суд Башкортостана признал сделку недействительной и поручил взыскать 228 млн рублей в пользу республики – об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Башкортостана. Кто именно будет выплачивать эти деньги и понесут ли стороны еще какое-то наказание – не уточняется.