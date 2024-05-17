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В Уфе из-за ремонта ограничат движение на Демском шоссе

В Уфе готовятся к ремонту участка дороги «Уфа – Дема». Асфальт на этой дороге уже изношен и давно нуждается в замене.

vk.com/ratmir.mavliev

vk.com/ratmir.mavliev

Работы стартуют в это воскресенье, 19 мая. Об этом в соцсетях сообщил глава администрации Уфы Ратмир Мавлиев.

Ремонтировать будут участок от моста через реку Дема до дороги «Уфа – Аэропорт» протяженностью более двух километров. Работы выполняются по нацпроекту «Безопасные качественные дороги».

На время работ дорога будет поэтапно перекрываться, в связи с чем возможны пробки в пиковые часы. Частичные ограничения введут 18 мая.

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