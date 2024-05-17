В Уфе из-за ремонта ограничат движение на Демском шоссе

Работы стартуют в это воскресенье, 19 мая. Об этом в соцсетях сообщил глава администрации Уфы Ратмир Мавлиев.

Ремонтировать будут участок от моста через реку Дема до дороги «Уфа – Аэропорт» протяженностью более двух километров. Работы выполняются по нацпроекту «Безопасные качественные дороги».

На время работ дорога будет поэтапно перекрываться, в связи с чем возможны пробки в пиковые часы. Частичные ограничения введут 18 мая.