В Башкортостане за неделю резко подорожали некоторые овощи

Согласно отчету Башстата, из продовольственных товаров в этот период сильнее всего подорожали лук (7,59%), картофель (4,77%) и морковь (4,65%).

Умеренно поднялись цены на некоторые другие продукты, в том числе на хлеб (1,84%) и бананы (1,5%).

На некоторые продукты цены за этот период, наоборот, снизились. Сильнее всего подешевели огурцы (3,9%), помидоры (3,17%), яйца (2,45%) и гречка (2,06).

С полным списком можно ознакомиться на сайте Башстата. Стоит отметить, что исследование проводилось на основании выборочного мониторинга и не отражает динамику цен на конкретный вид товара или в каком-либо отдельном магазине.