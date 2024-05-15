В Уфе началась подготовка к купальному сезону

Водолазы поисково-спасательного отряда Управления гражданской защиты Уфы приступили к обследованию и очистке дна акватории, где в скором времени откроются официальные пляжи.
Фото: Управление гражданской защиты Уфы
Сегодня, 15 мая, специалисты работы на зоне отдыха «Райский берег» на озере Теплом. Чаще всего со дна поднимают ракушки, камни, коряги и арматуру.
Купальный сезон традиционно открывают в начале июня. В прошлом году работали 10 официальных пляжей:
Ленинский район – около стадиона «Водник», «Ак Яр Затон» и «Ак Яр Нижегородка»;
Октябрьский район – «Берег солнца» и «Сипайловское сочи»;
Кировский район — пляж «Солнечный»;
Калининский район – зоны отдыха «Песчаный», «Гольфстрим», «Райский берег»;
Демский район – зона отдыха «Карьерное».
На них дежурили спасатели, берег и дно очищали от мусора. До начала купального сезона водолазы должны обследовать дно акватории всех официальных пляжей.
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