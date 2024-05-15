В Уфе началась подготовка к купальному сезону

Сегодня, 15 мая, специалисты работы на зоне отдыха «Райский берег» на озере Теплом. Чаще всего со дна поднимают ракушки, камни, коряги и арматуру.

Купальный сезон традиционно открывают в начале июня. В прошлом году работали 10 официальных пляжей:

Ленинский район – около стадиона «Водник», «Ак Яр Затон» и «Ак Яр Нижегородка»;

Октябрьский район – «Берег солнца» и «Сипайловское сочи»;

Кировский район — пляж «Солнечный»;

Калининский район – зоны отдыха «Песчаный», «Гольфстрим», «Райский берег»;

Демский район – зона отдыха «Карьерное».

На них дежурили спасатели, берег и дно очищали от мусора. До начала купального сезона водолазы должны обследовать дно акватории всех официальных пляжей.