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Два уфимских здания признали объектами культурного наследия

Управление по государственной охране объектов культурного наследия внесло два здания, расположенных в Уфе, в Единый государственный реестр.

2gis.ru/Марат Фазуллин

2gis.ru/Марат Фазуллин

Речь идет о жилом доме по адресу: Ленина, 44/46 и «Особняке Шкапских» (Карла Маркса, 41). Оба здания признаны объектами культурного наследия регионального значения.

Первый был построен в 1958 году и является памятником гражданской архитектуры 1950-х годов (стиль «неоклассицизм»). Кроме того, он связан с жизнью и деятельностью писателя Хасана Мухтара, художника-сценографа Владимира Плекунова, режиссера Лека Валиева.

«Особняк Шкапских» был построен в стиле «классицизм» до 1917 года и принадлежал матери общественного деятеля Петра Россинского.

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