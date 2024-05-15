Два уфимских здания признали объектами культурного наследия

Речь идет о жилом доме по адресу: Ленина, 44/46 и «Особняке Шкапских» (Карла Маркса, 41). Оба здания признаны объектами культурного наследия регионального значения.

Первый был построен в 1958 году и является памятником гражданской архитектуры 1950-х годов (стиль «неоклассицизм»). Кроме того, он связан с жизнью и деятельностью писателя Хасана Мухтара, художника-сценографа Владимира Плекунова, режиссера Лека Валиева.

«Особняк Шкапских» был построен в стиле «классицизм» до 1917 года и принадлежал матери общественного деятеля Петра Россинского.