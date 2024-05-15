В Уфе закроют популярную парковку и перекроют несколько улиц

Сегодня, 15 мая, до 19.00 будут закрыты съезды с Губайдуллина на проспект Салавата Юлаева и с проспекта Салавата Юлаева на Кирова. Это ограничение связано с проведением ремонтных работ.

16 мая с 5.00 до 19.00 в связи с проведением международного фестиваля национальных театров «Туганлык» будет закрыта парковка перед Башкирским государственным академическим театром драмы им. Мажита Гафури (Заки Валиди, 34).

Кроме того, 19 мая в Уфе пройдет Всероссийский полумарафон с синхронным стартом – «Забег.РФ». Из-за этого:

– с 8.00 18 мая до 4.00 19 мая будет ограничено движение транспорта по Заки Валиди на участке от парковки конгресс-холла «Торатау» до пересечения с Генерал-губернатора Перовского;

– 19 мая с 9.00 до 17.00 дорогу будут перекрывать поэтапно в соответствии с картой маршрутов забегов.

Общественный транспорт будет объезжать перекрываемые участки так, как показано на схеме выше.