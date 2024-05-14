В Башкортостане в 2024 году начнут строительство 6 поликлиник

В 2024 году планируется завершить строительство поликлиники на 320 посещений в Кушнаренково, начать возведение четырех детских поликлиник в Аскарово, Благовещенске, Учалы и Янауле, а также поликлиник в Аскино и Бакалы.

Кроме того, планируют провести капитальный ремонт девяти объектов здравоохранения.

С начала года уже установлено 59 модульных конструкций, поставлено 1206 единиц медицинского оборудования.

В прошлом году на реализацию нацпроекта «Здравоохранение» регион направил более 7,4 млрд рублей.