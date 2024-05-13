В Башкортостане после атаки «Газпром нефтехим Салават» беспилотником решили усилить оборону критически важных предприятий

«Девятого мая была совершена террористическая атака на наше предприятие, нашу республику, нашу страну. Именно так она квалифицируется.

Еще раз благодарю руководство предприятия "Газпром нефтехим Салават": благодаря многоплановой системе обороны мы не получили существенного ущерба.

Но мы, тем не менее, встретились со всеми руководителями и договорились об еще одной фазе усиления системы противовоздушной обороны и в целом обороны предприятий, которые имеют критически важное значение для экономики республики», – сказал Радий Хабиров.