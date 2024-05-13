В Башкортостане после атаки «Газпром нефтехим Салават» беспилотником решили усилить оборону критически важных предприятий

Девятого мая украинский беспилотник атаковал предприятие «Газпром нефтехим Салават». Сегодня, 13 мая, этот инцидент обсудили на оперативке в правительстве.
«Девятого мая была совершена террористическая атака на наше предприятие, нашу республику, нашу страну. Именно так она квалифицируется.
Еще раз благодарю руководство предприятия "Газпром нефтехим Салават": благодаря многоплановой системе обороны мы не получили существенного ущерба.
Но мы, тем не менее, встретились со всеми руководителями и договорились об еще одной фазе усиления системы противовоздушной обороны и в целом обороны предприятий, которые имеют критически важное значение для экономики республики», – сказал Радий Хабиров.
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