Минтуризма Башкортостана возглавила Зухра Гордиенко

Министерство возглавила Зухра Гордиенко. Ранее она четыре года возглавляла администрацию Кигинского района Башкортостана.

«Прошу вас уже завтра приступить к работе, потому что сейчас очень ответственный момент для всевозможных заявочных мероприятий.

Туризм и предпринимательство – для нас очень важные направления работы, и я предполагаю, что вы должную энергию туда направите», – сказал Радий Хабиров.

Ранее мы писали о том, что бывший министр Рустем Афзалов перешел на должность главы «Регионального фонда».