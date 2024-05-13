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Минтуризма Башкортостана возглавила Зухра Гордиенко

13 мая на совещании в правительстве Башкортостана Радий Хабиров представил новую исполняющую обязанности министра предпринимательства и туризма республики.

Фото: соцсети Зухры Гордиенко

Фото: соцсети Зухры Гордиенко

Министерство возглавила Зухра Гордиенко. Ранее она четыре года возглавляла администрацию Кигинского района Башкортостана.

«Прошу вас уже завтра приступить к работе, потому что сейчас очень ответственный момент для всевозможных заявочных мероприятий.

Туризм и предпринимательство – для нас очень важные направления работы, и я предполагаю, что вы должную энергию туда направите», – сказал Радий Хабиров.

Ранее мы писали о том, что бывший министр Рустем Афзалов перешел на должность главы «Регионального фонда».

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