Радий Хабиров о подготовке Уфы к юбилею: «Замечаний пока полно»

«Решили пройтись с главой администрации Уфы Ратмиром Мавлиевым по городу. К 450-летию столицы мы должны привести ее в порядок, поэтому важно было оценить ход работ.

Замечаний пока полно. Но преображения мы только начинаем, и многое еще предстоит сделать.

Заглянули и в сад Аксакова. Считаю, что мы вдохнули в него вторую жизнь. Он живой, здесь много детей. Думаю, очень хорошо получилось. Теперь на очереди – парк Лесоводов Башкортостана. Работы в нем уже начали», – сообщил глава региона.

Реконструкцию парка Лесоводов планируют завершить до конца сентября 2024 года. О том, что изменится в нем, мы писали ранее.