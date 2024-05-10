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Радий Хабиров о подготовке Уфы к юбилею: «Замечаний пока полно»

Глава Башкортостана Радий Хабиров прошелся вместе с мэром Ратмиром Мавлиевым по историческому центру Уфы, где сейчас обновляют многие улицы.

Фото опубликовал Радий Хабиров

Фото опубликовал Радий Хабиров

«Решили пройтись с главой администрации Уфы Ратмиром Мавлиевым по городу. К 450-летию столицы мы должны привести ее в порядок, поэтому важно было оценить ход работ.

Замечаний пока полно. Но преображения мы только начинаем, и многое еще предстоит сделать.

Заглянули и в сад Аксакова. Считаю, что мы вдохнули в него вторую жизнь. Он живой, здесь много детей. Думаю, очень хорошо получилось. Теперь на очереди – парк Лесоводов Башкортостана. Работы в нем уже начали», – сообщил глава региона.

Реконструкцию парка Лесоводов планируют завершить до конца сентября 2024 года. О том, что изменится в нем, мы писали ранее.

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