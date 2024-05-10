Стало известно, когда в Башкортостане начнут массово отключать горячую воду

Для выявления потенциально слабых мест на трубопроводах одним из первых мероприятий проводятся гидравлические испытания теплосетей, при которых необходимо отключить подачу горячей воды.

В ходе проведения испытаний давление в сетях повышается на четверть от норматива – такое отклонение позволяет зафиксировать места потенциальных протечек.

После этого данные участки труб ремонтируются и испытания проводят снова.

Даты начала проведения гидравлических испытаний в городах присутствия ООО «БашРТС»:

– с 13 мая – Уфа, Стерлитамак, Салават, Ишимбай, Сибай;

– с 20 мая – Нефтекамск, Благовещенск;

– с 27 мая – город Агидель, село Энергетик.

Узнать точную дату отключения воды в вашем доме можно на сайте компании. Там нужно выбрать город и набрать адрес.