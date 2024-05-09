В Башкортостане пройдут усиленные проверки водителей

Госавтоинспекция Башкортостана в соцсетях предупредила о проведении профилактических мероприятий в выходные дни.
Фото: Владимир Севастьянов
«В эти выходные мы продолжим проведение профилактического мероприятия "Трезвый водитель".
Главная задача – предотвратить с участием водителей в нетрезвом состоянии и лишенных прав.
Уже с сегодняшнего дня наши сотрудники ДПС во взаимодействии с участковыми уполномоченными полиции, а также другими службами ОВД будут обеспечивать безопасность дорожного движения», – говорится в сообщении ГИБДД.
Как ожидается, усиленные рейды продлятся до 13 мая и охватят всю республику.
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