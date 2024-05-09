В Башкортостане пройдут усиленные проверки водителей

«В эти выходные мы продолжим проведение профилактического мероприятия "Трезвый водитель".

Главная задача – предотвратить с участием водителей в нетрезвом состоянии и лишенных прав.

Уже с сегодняшнего дня наши сотрудники ДПС во взаимодействии с участковыми уполномоченными полиции, а также другими службами ОВД будут обеспечивать безопасность дорожного движения», – говорится в сообщении ГИБДД.

Как ожидается, усиленные рейды продлятся до 13 мая и охватят всю республику.