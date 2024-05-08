Уфа потратит почти 686 млн рублей на восстановление дорог

От подрядчика требуется восстановить изношенные верхние слои асфальта в Кировском, Октябрьском, Орджоникидзевском и Советском районах, в частности, на улицах Маршала Жукова и Цюрупы, проспектах Октября и Салавата Юлаева.

Работы должны стартовать 15 июня текущего года и завершиться до первого мая 2026 года. Помимо укладки почти 350 тыс. кв. м асфальта, требуется также установка 246 люков и нанесение разметки. На дорожное покрытие компания должна будет дать двухлетнюю гарантию.

Тендер опубликован на сайте госзакупок. Начальная цена контракта – 685,7 млн рублей, деньги поступят из городского бюджета.