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Уфа потратит почти 686 млн рублей на восстановление дорог

Управление по строительству, ремонту дорог и искусственных сооружений администрации Уфы объявило конкурс по отбору подрядчика на работы по замене асфальта.

От подрядчика требуется восстановить изношенные верхние слои асфальта в Кировском, Октябрьском, Орджоникидзевском и Советском районах, в частности, на улицах Маршала Жукова и Цюрупы, проспектах Октября и Салавата Юлаева.

Работы должны стартовать 15 июня текущего года и завершиться до первого мая 2026 года. Помимо укладки почти 350 тыс. кв. м асфальта, требуется также установка 246 люков и нанесение разметки. На дорожное покрытие компания должна будет дать двухлетнюю гарантию.

Тендер опубликован на сайте госзакупок. Начальная цена контракта – 685,7 млн рублей, деньги поступят из городского бюджета.

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