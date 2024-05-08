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В Башкортостане запустят производство тротуарной плитки за 2,4 млрд рублей

Новый резидент зарегистрирован в особой экономической зоне «Алга», расположенной в Башкортостане.

pravitelstvorb.ru

pravitelstvorb.ru

Им стала компания «Поревит. Уфа», которая планирует производить в ОЭЗ тротуарную плитку и элементы благоустройства.

Объем инвестиций в создание завода составит порядка 2,4 млрд рублей. На предприятии планируется создать 137 новых рабочих мест.

Компания стала 22 резидентом ОЭЗ. На сегодняшний день общий заявленный объем инвестиций всех резидентов составляет порядка 65 млрд рублей.

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