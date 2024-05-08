В Уфе 9 мая перекроют улицы Пушкина, Советскую и проспект Октября

Завтра, девятого мая, в связи с проведением праздничных мероприятий, посвященных Дню Победы, перекроют следующие улицы.

– Пушкина (от Цюрупы до Ленина) и Советскую (от Пушкина до Заки Валиди) – с 8.30 до 11.00.

Это ограничение связано с проведением на Советской площади церемонии возложения цветов к памятнику генералу Минигали Шаймуратову.

– Проспект Октября (от Шафиева до Кольской), Северный и Южный проезды (от проспекта до Российской) и Новогорную (от Южного до Северного проездов) – с 8.00 до 12.00.

В это время пройдет торжественный парад Победы.

– Также закроют парковку перед парком Победы по Комарова – с 8.00 до 12.00.

Общественный транспорт будет объезжать эти участки. Выезды из дворов, расположенных в зоне перекрытий, будут заблокированы.