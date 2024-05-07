Сегодня, седьмого мая, состоится инаугурация президента России Владимира Путина, а также пройдет генеральная репетиция мероприятий, посвященных Победе в Великой Отечественной войне.
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В связи с эти в крупных городах будут усилены контртеррористические меры.
МЧС Башкортостана выпустило памятку на случай угрозы теракта. Основные правила поведения:
– всегда контролируйте ситуацию вокруг себя, особенно в общественном транспорте, торговых и других центрах;
– при обнаружении забытых вещей – не трогайте их, сообщите персоналу или в полицию;
– не пытайтесь заглянуть внутрь подозрительного пакета, коробки, иного предмета;
– не подбирайте бесхозные вещи, как бы привлекательно они ни выглядели, в них могут быть взрывные устройства;
– если вдруг началась активизация сил безопасности и правоохранительных органов – не проявляйте любопытства, идите в другую сторону, но не бегом, чтобы вас не приняли за противника;
– при взрыве или начале стрельбы – немедленно падайте на землю, лучше под прикрытие, накройте голову руками;
– случайно узнав о готовящемся теракте – немедленно сообщите об этом в правоохранительные органы.
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