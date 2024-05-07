В Башкортостане резко подешевели огурцы, дорожают другие овощи

Согласно отчету Башстата, из продовольственных товаров в этот период сильнее всего подорожали свекла (5,96%), морковь (2,54%) и свинина (2,38%).

Умеренно поднялись цены на некоторые другие продукты, в том числе на лук (1,91%) и мороженую рыбу (1,31%).

На некоторые продукты цены за этот период, наоборот, снизились. Сильнее всего подешевели огурцы (11,76%), капуста (3,86%), помидоры (3,85%), бананы (2,32%) и яйца (1,97%).

С полным списком можно ознакомиться на сайте Башстата. Стоит отметить, что исследование проводилось на основании выборочного мониторинга и не отражает динамику цен на конкретный вид товара или в каком-либо отдельном магазине.