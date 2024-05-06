Радий Хабиров поручил запустить все пункты весового контроля 19 мая

«Я не отстану, вы наведите порядок с пунктами весового контроля! Контрольное управление докладывает: у нас 13 пунктов, но по ряду причин 11 из них не работают.

За последнее время мы порядка 50 млн рублей потеряли, которые должны были поступить в дорожный фонд. Получается, что у нас количество пунктов увеличивается, а денег, которые важный показатель количества штрафов, становится меньше.

20 мая, в понедельник, доложите мне, что все семь новых пунктов работают. Мы их открытие уже переносили, но после 19 мая – никаких переносов.

20 станций должны работать в республике, мы таким трудом к этому пришли. Думаю, мы в России третьи по количеству станций – так давайте станем вторыми. Заставьте их работать.

На юге республики жалоб очень много. В Салаватском районе – вон чего натворили с дорогами. Сейчас самое время, когда эти пункты должны работать, все дороги убивают», – Радий Хабиров.