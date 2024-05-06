МУП УИС просит жителей Уфы не оплачивать счет за апрель по QR-коду

Дело в том, что при оплате по QR-коду с этой квитанции через приложение «Сбербанка» замещается получатель платежа. До МУП УИС деньги не дойдут, и получить их назад, скорее всего, будет невозможно.

В компании винят в этом «Сбербанк», специалисты которого уже работают над решением проблемы.

С другими приложениями такой проблемы нет, можно свободно оплатить счет по этому QR-коду.