МУП УИС просит жителей Уфы не оплачивать счет за апрель по QR-коду

Муниципальное унитарное предприятие «Уфимские инженерные сети» срочно обратилось к абонентам с просьбой не оплачивать счет по QR-коду, указанному в квитанции за апрель 2024 года.
mup-uis.ru
Дело в том, что при оплате по QR-коду с этой квитанции через приложение «Сбербанка» замещается получатель платежа. До МУП УИС деньги не дойдут, и получить их назад, скорее всего, будет невозможно.
В компании винят в этом «Сбербанк», специалисты которого уже работают над решением проблемы.
С другими приложениями такой проблемы нет, можно свободно оплатить счет по этому QR-коду.
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