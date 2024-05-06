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МУП УИС просит жителей Уфы не оплачивать счет за апрель по QR-коду

Муниципальное унитарное предприятие «Уфимские инженерные сети» срочно обратилось к абонентам с просьбой не оплачивать счет по QR-коду, указанному в квитанции за апрель 2024 года.

mup-uis.ru

mup-uis.ru

Дело в том, что при оплате по QR-коду с этой квитанции через приложение «Сбербанка» замещается получатель платежа. До МУП УИС деньги не дойдут, и получить их назад, скорее всего, будет невозможно.

В компании винят в этом «Сбербанк», специалисты которого уже работают над решением проблемы.

С другими приложениями такой проблемы нет, можно свободно оплатить счет по этому QR-коду.

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